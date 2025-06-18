Мобильный интернет сбоит в Санкт-Петербурге из-за ПМЭФ

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга сообщил, что перебои в работе мобильного интернета в городе связаны с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

«Меры необходимы для обеспечения безопасности проведения мероприятий»,— сообщили в комитете «Фонтанке». Чиновники принесли «извинения за возможные неудобства» и поблагодарили петербуржцев за понимание.

Как писал «Ъ», утром 18 июня жители города начали массово жаловаться на проблемы с мобильной связью и интернетом. Перебои фиксировали сразу в нескольких районах.