Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Центр Ростова-на-Дону, больница и жилой комплекс на сутки останутся без воды

Холодное водоснабжение в части Ленинского района Ростова-на-Дону отключат завтра, 19 июня, в 8:30 до 8:00 20 июня. Об этом сообщает городской департамент ЖКХ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что неудобства связаны с подключением нового участка водопроводной сети на улице Лермонтовской от переулка Гвардейского до переулка Доломановский. Без холодной воды останутся жители переулка Доломановский, улиц Малюгина и Варфоломеева, переулков Гвардейский, Скрыпника и Ученический, жилого комплекса «Гвардейский», Гвардейской площади и КДЦ «Здоровье».

Работой займутся две аварийные бригады.

Константин Соловьев

Новости компаний Все