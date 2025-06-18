Рябков: Россия предостерегает США от помощи Израилю в операции против Ирана

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия поддерживает контакты с Израилем и Ираном в связи с эскалацией конфликта между странами. По его словам, прямая помощь израильской армии со стороны США может радикально дестабилизировать обстановку в регионе, Москва предостерегает Вашингтон от такого шага.

«Мы находимся в контакте с обеими сторонами. Это идет и на рабочих уровнях, и на политическом»,— сказал Сергей Рябков «Интерфаксу». «Соединенные Штаты постоянно на острие всех процессов, и говорить о том, что они раньше не вмешивались, а теперь вот вмешаются, я думаю, было бы неправильно. Другое дело, как они для себя рассматривают ситуацию с оказанием прямой военной помощи Израилю. Мы предостерегаем Вашингтон от такого рода даже спекулятивных, умозрительных вариантов»,— подчеркнул замминистра.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ Исламская Республика наносит удары по израильской территории ракетами и дронами. Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта. При этом, как отмечал Кремль, Израиль не заинтересован в мирном разрешении ситуации.

Как сообщил CBS News со ссылкой на пять источников, 17 июня в ходе совещания в Ситуационной комнате Белого дома президент США Дональд Трамп склонялся к тому, чтобы присоединиться к операции Израиля, но среди его ближайших советников не было полного согласия на этот счет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иранский вопрос встал ребром».

Лусине Баласян