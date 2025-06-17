Песков: Россия видит нежелание Израиля обращаться к посредникам

Россия видит нежелание Израиля воспользоваться посредническими услугами других стран и в целом урегулировать конфликт с Ираном мирным путем. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Российская сторона, и в частности, президент Путин, он сказал, что при необходимости Россия будет готова оказать такие посреднические услуги. В настоящий момент мы видим нежелание, как минимум, со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще, выходить на мирный трек урегулирования. Это то, что мы констатируем»,— сказал представитель Кремля журналистам.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ исламская республика нанесла удары по израильской территории сотнями ракет и дронов. Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта. Владимир Путин за последние дни обсудил сложившуюся ситуацию с Биньямином Нетаньяху, президентами США, Ирана и Турции Дональдом Трампом, Масудом Пезешкианом и Реджеп Тайипом Эрдоганом.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «По Тегерану — как по Бейруту».

Лусине Баласян