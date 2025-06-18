Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как в деловой среде предлагается решить проблему переманивания специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

IT-гиганты не могут поделить сотрудников. Об очередном эпизоде переманивания талантов рассказал глава OpenAI Сэм Альтман в подкасте своего брата Джека. Он заявил, что компания Марка Цукерберга предлагала ведущему исследователю бонус в $100 млн. Недавно Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) инвестировала $15 млрд в компанию Scale AI, которая занимается разметкой данных. Новые проекты вынуждают руководство искать кадры. Кстати, именно Цукерберга часто упрекают в некорректном деловом поведении. В 2022-м его структуры хотели нанять аж 10 тыс. сотрудников Microsoft, чтобы строить метавселенную.

Летом 2023-го, когда запустился Threads, подозрительно похожий на Twitter, Цукербергу на почту немедленно пришло судебное письмо. Юристы Илона Маска обвинили его компанию в «систематическом, преднамеренном и незаконном присвоении коммерческих секретов и другой интеллектуальной собственности Twitter». И все это из-за нанятых экс-сотрудников сервиса. Весной 2024-го The Information писало, что Марк Цукерберг лично контактировал с исследователями искусственного интеллекта из Google DeepMind, чтобы привлечь их к своим проектам на более выгодных условиях.

Понятно, что сфера искусственного интеллекта крайне специфична, и спрос на профессионалов очень высок. При этом проблема переманивания кадров универсальна для многих сфер. Эксперты говорят, что чаще всего в компаниях-конкурентах присматривают менеджеров по продажам, IT-специалистов, топ-менеджеров, маркетологов, PR и HR.

Решать проблему предлагают, прежде всего, интеллигентно — соглашением о непереманивании сотрудников. Если культурно не получается, и в коллективе пошли слухи, что где-то предлагают денег побольше и функционал интереснее, то одна из рабочих схем — анонимный онлайн опрос. Так руководство может собрать отклики об уровне зарплат, отношениях и комфорте в офисе, компетентности управленцев, ну а дальше только переговоры и контрофферы. Сэм Альтман гордо сообщил, что его специалистов переманить никому не удалось. Впрочем, он не уточнил, на каких условиях те остались.

Яна Лубнина