Верховный лидер Ирана предостерег США от вмешательства в конфликт с Израилем

Верховный лидер Ирана пригрозил США «невосполнимым уроном» в случае военного вмешательства в ирано-израильский конфликт. Об этом он сказал в телевизионном обращении к нации.

«Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном»,— сказал Али Хаменеи.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ иранские военные начали наносить удары по израильской территории. Во вторник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп «всерьез рассматривает» возможность нанесения ударов по ядерным объектам Исламской Республики. Позднее в тот же день американские СМИ передавали, что в ходе совещания в Ситуационной комнате Белого дома президент США Дональд Трамп склонялся к тому, чтобы присоединиться к операции Израиля. 18 июня телеканал ABC News со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что решение может быть принято в ближайшие 24–48 часов.

По данным The New York Times, в случае присоединения Вашингтона к военной операции против Ирана Тегеран нанесет ракетные удары по базам США на Ближнем Востоке. Собеседники газеты не исключают, что Иран попытается заминировать Ормузский пролив, чтобы удержать американские военные корабли в Персидском заливе.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Иранский вопрос встал ребром».

Анастасия Домбицкая