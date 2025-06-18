Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту нарушений прав многодетных семей в селе Кульшарипово Татарстана. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил повторно возбудить дело по жалобе многодетных семей в Татарстане

Фото: Информационный центр СК России Бастрыкин поручил повторно возбудить дело по жалобе многодетных семей в Татарстане

Фото: Информационный центр СК России

Жители населенного пункта, где многодетным семьям выделили земельные участки, пожаловались на отсутствие уличного освещения и асфальтированных дорог. По их словам, это делает проезд к домам затруднительным. Многочисленные обращения к властям не дали результата.

Ранее уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ) уже возбуждалось, однако было прекращено по решению Альметьевского городского прокурора. Обжалование следственными органами этой отмены, в том числе на уровне прокуратуры республики, результатов не принесло.

После очередного обращения на имя главы СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому вновь возбудить уголовное дело, представить доклад о ходе проверочных мероприятий и по итогам расследования доложить о результатах.

Ход исполнения поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Анар Зейналов