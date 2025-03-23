Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жительницы о нарушении прав многодетных семей в селе Кульшарипово в Татарстане. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Информационного центра СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил разобраться с нарушением прав многодетных семей в Татарстане

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин поручил разобраться с нарушением прав многодетных семей в Татарстане

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жительница Республики Татарстан, воспитывающая троих малолетних детей, обратилась с жалобой в информационный центр ведомства. Она сообщила, что несколько лет назад в селе Кульшарипово многодетным семьям выделили земельные участки для индивидуального жилищного строительства, однако в селе до сих пор отсутствуют подъездная дорога и уличное освещение. Многочисленные обращения в инстанции не принесли результата.

Региональное следственное управление начало процессуальную проверку по поступившему обращению. Исполнение поручения и ход проверки взяты под контроль центрального аппарата ведомства.

Влас Северин