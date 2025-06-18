FIFA разрешит легионерам покидать клубы чемпионата Израиля

Международная федерация футбола (FIFA) намерена разрешить иностранным футболистам, выступающим за израильские клубы, в одностороннем порядке приостанавливать контракты и переходить в другие команды, сообщает портал One.

Такая мера может быть принята из-за военного противостояния Израиля и Ирана. Аналогичное решение FIFA вынесла летом 2022 года, разрешив легионерам покидать российские и украинские клубы из-за угроз безопасности в регионе.

Источник сообщает, что португалец Юри Медейруш, представлявший «Хапоэль» из города Беэр-Шева, уже ушел из клуба — его просьбу удовлетворила команда.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», целью которой объявил уничтожение ядерной программы Ирана. Вечером того же дня в ответ Исламская Республика выпустила сотни баллистических ракет. Обмен ракетными и авиаударами продолжается.

Подробнее о конфликте — в трансляции «Ъ».

Роман Левищев