Орешкин: вместо G7 появились новые центры глобального роста

Экономики стран G7 перестали быть центрами глобального роста, считает замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его мнению, на фоне происходящих в мире событий «центры силы меняются».

Господин Орешкин заявил на сессии Петербургского международного экономического форума, что «страны Глобального Юга и Востока» сегодня — это «большая часть глобальной экономики» (цитата по ТАСС). По мнению чиновника, важно «вести открытый диалог о том, как строить мир будущего».

Также он считает нужным обсуждать, как формировать новую платформу глобального роста и в каких странах, «на каких принципах и на каком культурном коде» его строить.

Россия с 1997 года была участницей международного клуба G8 и дважды принимала председательство. В 2014 году планировалось провести встречу лидеров в Сочи. Однако в марте того года, после принятия Крыма в состав России, западные страны прекратили работу в формате G8 и вернулись к объединению G7. Президент США Дональд Трамп считает ошибкой решение исключить Россию, Кремль с ним согласен.