Мантуров: многие оставшиеся в России иностранные компании ведут себя корректно

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что большое количество оставшихся в России зарубежных компаний ведут себя очень корректно. В частности, они вкладывают средства в научно-технические разработки, подчеркнул господин Мантуров.

«Такой подход позволит и этим компаниям сохранять свою долю рынка»,— сказал вице-премьер на Петербургском международном экономическом форуме. Он добавил, что эти компании обеспечивают социальную политику на предприятиях, инвестируют в развитие кадров и привлекают молодежь.

Вице-премьер отметил, что Россия не отказывается от иностранных инвестиций, но они должны быть выгодны отечественной технологической базе.

В Госдуме составили список условий для возвращения иностранных компаний в Россию. Перечень включает требования к структуре собственности, соблюдение интересов российских инвесторов, штрафы, послабления и другие критерии.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «От иностранцев ждут возвращения по правилам».

Елизавета Шмакова; Виктория Колганова, Санкт-Петербург