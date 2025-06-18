В Североуральске прокуратура проверяет обстоятельства обрушения стены на шахте

Прокуратура Североуральска организовала проверку соблюдения требований безопасности и охраны труда в связи с обрушением стенки одной из выработок из-за горного удара на шахте «Черемуховская-Глубокая» в поселке Черемухово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По предварительным данным, обрушение произошло 18 июня на горизонте 1172 м из-за горного удара. Травмы получили двое горнорабочих, 1974 и 1975 годов рождения. В настоящее время они извлечены на поверхность и госпитализированы.

К проверке привлечены специалисты других надзорных органов. Прокуратура оценит соблюдение требований техники безопасности при проведении горных работ и требований охраны труда.

Кроме того, проверку проводит СУ СКР по Свердловской области по факту инцидента по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Напомним, в апреле СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека) после гибели рабочего из-за горного удара в шахте «Ново-Кальинская».

Полина Щуцкая