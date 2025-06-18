На шахте с рабочими в уральском поселке Черемухово обрушилась стена

В Свердловской области на шахте «Черемуховская» в поселке Черемухово произошло обрушение стенки одной из выработок, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Североуральского бокситового рудника (СУБР).

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Информации о пострадавших нет. «Шахтеры, работавшие там, были оперативно подняты на поверхность. Идет обследование места происшествия. На других горизонтах шахты работы идут в плановом режиме»,— сказано в сообщении.

Напомним, в апреле СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека) после гибели рабочего шахты «Ново-Кальинская». В шахте произошел горный удар — в результате последующего обрушения горных пород пострадал 30-летний горнорабочий очистного забоя, который скончался от полученных повреждений.

Ирина Пичурина