МИД Катара: эмир королевства получил письмо от президента Ирана

Эмир Катара получил письмо от президента Ирана Масуда Пезешкиана, сообщила пресс-служба МИД Катара. Катарская сторона не раскрыла содержания письма.

Ранее агентство Reuters писало со ссылкой на источник, что Катар вошел в число стран, к которым иранская сторона обратилась с просьбой призвать президента США Дональда Трампа оказать давление на Израиль, чтобы тот согласился на прекращение огня. Источники агентства сообщали, что взамен на немедленное прекращение огня Тегеран готов проявить гибкость в переговорах по ядерной программе.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

Подробнее о развитии событий вокруг ирано-израильского конфликта — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая