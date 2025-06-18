Уголовное дело главы администрации Зернограда передано в суд

Уголовное дело главы администрации Зернограда Ирины Полищук передано в суд для рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: личная страница Ирины Полищук во «ВКонтакте» Фото: личная страница Ирины Полищук во «ВКонтакте»

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в отношении госпожи Полищук возбудили дела по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Чиновницу обвиняют в том, что она дала указание генеральному директору подведомственной организации выполнить грейдирование автомобильных дорог щебнем, а в платежной документации указать выполнение более дорогостоящего вида работ «Ямочный ремонт щебеночных покрытий». Отмечается, что после работ глава подписала акт приемки, по которому деньги были за фактически не выполненные работы.

Константин Соловьев