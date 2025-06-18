Уголовное дело главы администрации Зернограда передано в суд
Уголовное дело главы администрации Зернограда Ирины Полищук передано в суд для рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Фото: личная страница Ирины Полищук во «ВКонтакте»
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в отношении госпожи Полищук возбудили дела по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Чиновницу обвиняют в том, что она дала указание генеральному директору подведомственной организации выполнить грейдирование автомобильных дорог щебнем, а в платежной документации указать выполнение более дорогостоящего вида работ «Ямочный ремонт щебеночных покрытий». Отмечается, что после работ глава подписала акт приемки, по которому деньги были за фактически не выполненные работы.