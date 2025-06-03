Суд не продлил домашний арест главе администрации Зернограда Ирине Полищук

Зерноградский районный суд отказал в продлении домашнего ареста Ирине Полищук. Об этом сообщили в объединненной пресс-службе судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госпожу Полищук, главу администрации Зернограда, подозревают по п.п. «е» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). По решению суда обвиняемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 29 июня.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», по версии следствия, чиновница подписала акты о принятии дорожных работ, во время которых вместо полноценного ямочного ремонта покрытий имевшиеся на участках рытвины просто засыпали щебнем и утрамбовали.

Константин Соловьев