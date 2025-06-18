ЦБ может усилить внимание к деятельности инвестблогеров

Банк России не исключает, что в будущем будет уделять больше внимания деятельности блогеров, публикующих материалы на тему инвестиций. Об этом заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута.

«Хотя они не являются финансовыми организациями, их советы существенно влияют на инвестиционное поведение и сказываются на котировках»,— сказал господин Мамута на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по ТАСС).

Михаил Мамута подчеркнул, что у Центробанка пока нет готовой позиции по этому вопросу. Регулятор будет наблюдать, как реализуются ранее сформулированные требования по взаимодействию финансового рынка с блогерами.

По данным аналитиков Финансового университета, более половины россиян, занимающихся инвестициями, делают это по советам из соцсетей. Почти треть из них предпочитает отслеживать каналы популярных инвестблогеров.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Инвестиции доверяются блогерам».

Елизавета Шмакова