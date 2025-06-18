Немецкая Rheinmetall и американская Anduril будут вместе производить боевые БПЛА

Германский промышленный концерн Rheinmetall и американская оборонная компания Anduril Industries объявили о стратегическом партнерстве.

Rheinmetall и Anduril будут совместно производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для европейских стран. В частности, компании займутся разработкой европейских версий беспилотников Barracuda и Fury от Anduril, а также изучат возможности создания твердотопливных ракетных двигателей, которые используются для запуска ракет. К совместному производству будут также привлекаться сторонние поставщики со всей Европы.

Линейка автономных летательных аппаратов Barracuda включает в себя три варианта дешевых беспилотников, чье производство легко масштабируется, а сам цикл выпуска довольно короткий. Кроме того, дизайн этих БПЛА предусматривает установку боевой части, и тогда они могут использоваться как крылатые ракеты (Barracuda M). Fury — более дорогая модель беспилотника с большим радиусом действия, предназначенная для боевых действий и наблюдения.

Кирилл Сарханянц