Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Новороссийска выясняют, почему перекрыли проезд к Волочаевскому пляжу

В администрации Новороссийска выясняют причины перекрытия участка в районе прибрежной зоны базы технического обслуживания флота (БТОФ). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Восточного внутригородского района Новороссийска.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По предварительным данным, проезд к Волочаевскому пляжу перекрыли бетонными кубами 17 июня. Это единственный спуск автомобилей к территории, обозначенной в новом Генплане Новороссийска как рекреационная зона.

«В настоящее время устанавливаются причины перекрытие участка в района прибрежной зоны БТОФ. По мере поступления информация будет сообщено дополнительно»,— сообщили в пресс-службе администрации Восточного внутригородского района.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в городе-герое летом 2025 года ожидают около 600 тыс. отдыхающих.

Саркис Айвазян

Новости компаний Все