Власти Новороссийска выясняют, почему перекрыли проезд к Волочаевскому пляжу

В администрации Новороссийска выясняют причины перекрытия участка в районе прибрежной зоны базы технического обслуживания флота (БТОФ). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Восточного внутригородского района Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По предварительным данным, проезд к Волочаевскому пляжу перекрыли бетонными кубами 17 июня. Это единственный спуск автомобилей к территории, обозначенной в новом Генплане Новороссийска как рекреационная зона.

«В настоящее время устанавливаются причины перекрытие участка в района прибрежной зоны БТОФ. По мере поступления информация будет сообщено дополнительно»,— сообщили в пресс-службе администрации Восточного внутригородского района.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в городе-герое летом 2025 года ожидают около 600 тыс. отдыхающих.