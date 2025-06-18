Постпред Ирана при ООН поставил под сомнение концепцию превентивной самообороны

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани поставил под сомнение концепцию «превентивной самообороны», которой израильские власти ранее объяснили начало военной операции против Ирана.

«Если подобная риторика станет нормой, это подорвет один из основных принципов Устава ООН — запрет на применение силы»,— сказал господин Иравани, выступая во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (цитата по Mehr).

Иранский постпред также заявил, что Иран «воспользовался своим неотъемлемым правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН». «Наш ответ был соразмерным и оборонительным по своей природе, направленным только на источники агрессии»,— сказал он.

13 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна нанесла «превентивный удар» по Ирану, и предупредил жителей страны о вероятности скорой ответной атаки. Тогда же он распорядился ввести в стране режим чрезвычайного положения.

Израиль начал операцию против Ирана «Народ как лев» 13 июня. Ее целью названо уничтожение иранской ядерной программы. В ходе операции были атакованы атомные объекты, представители военного руководства, физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО и ракеты «земля—земля». В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории. Согласно информации IRNA, Корпус стражей исламской революции в ночь с 17 на 18 июня заявил, что установил контроль над израильским воздушным пространством.

О ходе военных действий — в материале «Ъ» «Диверсия огромного масштаба».

Анастасия Домбицкая