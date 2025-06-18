Ремонт Комсомольского моста в Ярославле затянется

В Ярославле ремонт Комсомольского моста планируют завершить осенью. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов на заседании муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Комсомольский мост был открыт в июле 2018 года. В ходе карточного ремонта в этом году там выявили разрушение нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и гидроизоляции, поэтому работы остановились после снятия асфальта.

«Мы просто не имеем права пойти, скажу прямо, на такое преступление — положить верхний слой асфальта на разрушенный нижний слой и на практически отсутствующую гидроизоляцию»,— сказал господин Молчанов.

Он пояснил, что к настоящему моменту подготовлена проектно-сметная документация для восстановительных работ. В июле планируется провести закупочные процедуры, а в августе — выйти на работы.

«Два-три месяца точно потребуются для того, чтобы выполнить все мероприятия»,— пояснил мэр Ярославля. При этом он добавил, что одновременно ведется претензионная работа с подрядчиком, который выполнял работы в 2017 году.

Алла Чижова