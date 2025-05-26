На новом Комсомольском мосту в Ярославле обнаружили разрушения

В Ярославле на Комсомольском мосту выявили разрушение нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и гидроизоляции. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Дефекты были выявлены в ходе карточного ремонта. Сейчас подрядчик, который реконструировал мост в 2016-2018 годах, проводит обследование для проведения восстановительных работ.

«На данный момент выполнена фрезеровка верхнего слоя асфальтобетона. После получения результатов обследования научно-исследовательского института будут определены дальнейшие ремонтные мероприятия»,— сообщили в мэрии.

Власти призвали горожан соблюдать скоростной режим и ПДД при проезде через мост.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Комсомольский мост был открыт в июле 2018 года. На торжественное открытие приезжал министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Работы по реконструкции проводила подрядная организация ООО «Московская Инженерно-Строительная Компания». С подрядчиком был заключен контракт на сумму более 640 млн. руб. В 2020 году на мосту провалился асфальт на пешеходной части.

Алла Чижова