Чемезов и Путин обсудили работу «ВСМПО-Ависма» после ухода Boeing

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов и президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи обсудили титановое производство уральского предприятия «ВСМПО-Ависма» (25%+1 акция принадлежит «Ростеху»), сообщили в администрации президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чемезов и Владимир Путин

Фото: Администрация Президента России Сергей Чемезов и Владимир Путин

Фото: Администрация Президента России

Господин Чемезов сообщил, что сейчас производство загружено «не совсем полностью» и в основном работает на предприятия отечественной авиации. Снижение загруженности связано с уходом американского производителя авитехники Boeing из России — у «ВСМПО-Ависма» с ней было совместное предприятие. Сейчас оно заморожено.

На вопрос президента о том, понес ли Boeing ущерб из-за ухода, Сергей Чемезов ответил положительно. «Они же привезли сюда большое количество современных станков, мы создали целое производство. Мало того, мы совместно с ними создали пять самых суперсовременных сплавов, но интеллектуальной собственностью мы владеем 50 на 50»,— сказал он.

Напомним, в конце февраля на фоне слухов о возможном возвращении Boeing к закупкам российского титана капитализация одного из крупнейших производителей титанового проката в мире «ВСМПО-Ависма» за неделю выросла на 30% и достигла 467,86 млрд руб. При этом чистая прибыль «ВСМПО-Ависма» по РСБУ в 2024 году снизилась до 10,03 млрд руб., что в 2,3 раза меньше показателя за предыдущий год.

Производственные площадки корпорации «ВСМПО-Ависма» расположены в Верхней Салде (Свердловская область) и Березняках (Пермский край).

Ирина Пичурина