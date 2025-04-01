Чистая прибыль «ВСМПО-Ависма» по РСБУ снизилась в 2,3 раза

Корпорация «ВСМПО-Ависма» в 2024 году снизила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) вдвое — до 10,03 млрд руб., что в 2,3 раза меньше показателя за предыдущий год, передает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выручка предприятия также сократилась на 2,6%, составив 101 млрд руб. Основную часть выручки (91,8%) принесла титановая продукция — 92,75 млрд руб. Остальные 8,2% пришлось на «прочую продукцию».

Кредиторская задолженность компании увеличилась с 35,3 млрд руб. по состоянию на конец 2023 года до 51,84 млрд руб. к концу 2024 года. В то же время дебиторская задолженность уменьшилась с 75,47 млрд руб. до 74,9 млрд руб.

Напомним, в феврале на фоне слухов о возможном возвращении Boeing к закупкам российского титана капитализация одного из крупнейших производителей титанового проката в мире «ВСМПО-Ависма» за неделю выросла на 30% и достигла 467,86 млрд руб.

Ирина Пичурина