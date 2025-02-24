Акции «ВСМПО-Ависма» выросли на фоне слухов о планах закупок титана Boeing в РФ

На фоне слухов о возможном возвращении Boeing к закупкам российского титана капитализация одного из крупнейших производителей титанового проката в мире «ВСМПО-Ависма» за неделю выросла на 30% и достигла 467,86 млрд руб., передает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

21 февраля по итогам торгов акции предприятия подорожали до 40,5 тыс. руб. за бумагу, а в пиковые моменты их стоимость превышала 42 тыс. руб. Рост интереса к ценным бумагам также связан с началом переговоров между США и Россией.

Официального подтверждения планов о том, что Boeing возобновит закупки титана у РФ, пока нет. Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что к правительству с предложениями о возвращении Boeing в Россию никто не обращался, но сотрудничество с компанией рассматривается.

До начала военных действий в Украине в 2022 году «ВСМПО-Ависма» обеспечивала около 30% мирового рынка авиационного титана, а доля российского титана в потреблении Boeing и Airbus оценивалась в 40–60%. Эксперты отмечают, что иностранные производители в основном заинтересованы в поставках полуфабрикатов, тогда как «ВСМПО-Ависма» предлагает широкий ассортимент продукции, включая титановую губку и комплектующие.

Напомним, за период с января по сентябрь 2024 года выручка ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» по РСБУ составила 72,31 млрд руб., снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (72,63 млрд руб.). Себестоимость продаж выросла на 17,5% — до 48,610 млрд рублей.

Ирина Пичурина