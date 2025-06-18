Ростовская область может стать центром макрорегиона Приазовья

Донской регион может стать центром в планах по развитию макрорегиона Приазовья. Об этом перед началом Петербургского международного экономического форума 2025 года в интервью РБК Ростов заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Такой вывод глава региона сделал на основе главных экономических показателей развития региона. Так, по информации Юрия Слюсаря, в 2024 году промышленный сектор Ростовской области продемонстрировал рост на 4,7%, что выше средних показателей по стране.

Индекс обрабатывающих производств достиг 106%, общий объем инвестиций в регион составил 717 млрд руб., из которых 520 мдрд руб. — частные средства.

По информации главы региона, инвестиционный портфель Ростовской области включает около 600 проектов с общим объемом финансирования порядка 900 млрд руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в I квартале 2025 года на 8,1% вырос объем инвестиций в основной капитал Ростовской области.

Наталья Белоштейн