Мэр Ярославля допустил перенос открытия школы на Московском проспекте

Мэр Ярославля Артем Молчанов допустил возможность открытия новой школы на Московском проспекте позже 1 сентября 2025 года. Об этом он сказал на заседании муниципалитета, отвечая на вопросы депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что школу на Московском проспекте планируют ввести в эксплуатацию 1 октября. Как пояснил господин Молчанов, сейчас предпринимаются усилия для того, чтобы достроить школу в обозначенные ранее сроки — до 1 июля.

«Есть сложности, я не буду обманывать и говорить, что все так безоблачно. Мы предпринимаем все необходимое, чтобы была задача выполнена. Сейчас при планировании работы мы понимаем, что полный ввод объекта в эксплуатацию возможен не позднее 1 октября и начало учебного процесса может начаться со второй четверти»,— сказал господин Молчанов.

Алла Чижова