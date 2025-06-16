В Ярославле откладывается срок сдачи новой школы

В Ярославле новую школу на Московском проспекте планируют ввести в эксплуатацию 1 октября. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

На заседании заммэра и директор департамента финансов Андрей Данц сообщал о необходимости внесения корректировок в городской бюджет. Так, в 2025 году увеличивается финансирование на строительство школ на Московском проспекте (20 млн руб.) и Большой Федоровской (41,9 млн руб.). Дополнительные деньги нужны из-за внесения изменений в проект и увеличения цены контрактов.

Ранее власти сообщали, что обе школы планируют открыть 1 сентября. Однако к настоящему моменту эта информация частично утратила актуальность.

«По поводу школы на Московском проспекте мы подготовили документы, отправили на инвест-комиссию по переносу срока ввода на 1 октября. По Большой Федоровской сроки не меняются — 1 июля»,— сообщила первый заместитель директора МКУ «Агентство по строительству» Ольга Шигина.

Алла Чижова