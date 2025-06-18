Завершение реконструкции Шапсугского водохранилища в Адыгее перенесли на 2026 год

Реконструкцию II очереди Шапсугского водохранилища в Республике Адыгея планируют завершить в 2026 году. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на ФГБУ «Управление “Адыгеямелиоводхоз”».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: voda.gov.ru Фото: voda.gov.ru

По данным учреждения, к июню 2025 года специалисты выполнили более половины проектных работ. Срок ввода объекта перенесли из-за необходимости корректировки части проектной документации — на водосбросном сооружении выявили инженерно-геологические проблемы, которые требуют прохождения новой экспертизы.

Шапсугское водохранилище ввели в эксплуатацию в 1951 году в устье реки Афипс. В 2018 году завершили I очередь реконструкции — в нормативное состояние привели северную часть водоема и аварийное водосбросное сооружение. Водохранилище регулирует паводковый сток и защищает низовья реки Кубань от наводнений. Вода используется для орошения сельхозугодий.

Изначально завершение реконструкции предусматривалось в 2024 году в рамках государственной программы. Позднее срок реализации перенесли на 2025 год.

Стоимость реконструкции оценивают в 1,4 млрд руб. Работы включают устройство защитных дамб, дренажей и облицовку плотины монолитным железобетоном. Проект получил положительное заключение «Главгосэкспертизы» в феврале 2024 года. К строительству приступили в том же году.

Нурий Бзасежев