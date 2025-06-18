Следственный комитет по Татарстану начал расследование в отношении главы компании «Стройинвест», которого подозревают в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 60 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане директора фирмы подозревают в неуплате налогов на 60 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане директора фирмы подозревают в неуплате налогов на 60 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с января 2020 года по март 2023 года директор предприятия вносил в налоговую отчетность заведомо ложные сведения о фиктивных операциях с 35 контрагентами. Это позволило сократить обязательства по уплате НДС на сумму свыше 60 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В настоящее время проводятся обыски и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее СКР по Республике Татарстан начал расследование в отношении руководства компании «ТСЛ СПб» по подозрению в уклонении от уплаты налогов более чем на 28 млн руб.

Анар Зейналов