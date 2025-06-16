Следственный комитет начал расследование в отношении руководства компании «ТСЛ СПб» по подозрению в уклонении от уплаты налогов более чем на 28 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане возбудили дело о неуплате налогов на 28 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане возбудили дело о неуплате налогов на 28 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2018 года по июнь 2020 года руководитель компании совместно с неустановленным соучастником вносил в налоговую отчетность ложные сведения. В результате с использованием фиктивных сделок с 25 контрагентами организация уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 28 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц). В настоящее время проводятся обыски и другие следственные действия.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Компания ТСЛ СПб» зарегистрировано в 2016 году в Санкт-Петербурге. С того же года руководителем числится Марат Суфияров. Основной вид деятельности компании — производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

Анар Зейналов