Эксперт: в смерти мальчика в Новороссийске могут быть виноваты проектировщики

Руководитель подрядной организации застройщиков по металлоконструкциям Дмитрий Назаров считает, что в гибели трехлетнего мальчика в новороссийском гипермаркете виноваты не только строители торгового центра, но и проектировщики. Об этом он рассказал «Кубань 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 16 июня — трехлетний мальчик находился в гипермаркете вместе с мамой и бабушкой. Мальчик провалился в пространство между несущей конструкцией пола и внешним остеклением, территория была доступна для посетителей и не огорожена защитными перекрытиями. Ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось.

«Если это проектировщики пропустили ограждение, то куда смотрели строители. Когда ТЦ построили и вводили в эксплуатацию, были структуры и учреждения, которые должны были принимать готовое здание. Вот их вина»,— считает господин Назаров.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что мать погибшего в новороссийском гипермаркете мальчика рассказала о происшествии. По ее словам, дети играли на специализированной детской площадке.