Мать погибшего в новороссийском гипермаркете мальчика рассказала о происшествии

Мать трехлетнего мальчика, погибшего от падения со второго этажа в новороссийском гипермаркете, рассказала о деталях происшествия. По ее словам, дети играли на специализированной детской площадке, сообщает «Кубань 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Мать с двумя детьми приехала в Новороссийск из Южно-Сахалинска в гости к бабушке. В гипермаркете их оставили играть на специализированной детской площадке на втором этаже.

«Закончился наш час, а я была рядом в магазине. Вышли, встретились с детками, у них были грязные ручки от батончика. Мы остановились вытереть ручки, сын был рядом. Я не понимаю, как так вышло. Я даже среагировать не успела. Даже не могла поверить, что эта дыра ведет на первый этаж. Побежала быстро вниз. И все, мой ребенок разбился насмерть»,— рассказала мать ребенка.

Врачи прибыли на место происшествия примерно через 15 минут, ребенка забрали в реанимационный отдел, однако спасти его не удалось.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске завели уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуги ненадлежащего качества) по факту гибели ребенка в гипермаркете.