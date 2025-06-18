«Флорида» выиграла второй Кубок Стэнли подряд

Клуб «Флорида Пантерс» второй раз подряд завоевал Кубок Стэнли. В шестом матче финала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он на своем льду со счетом 5:1 переиграл «Эдмонтон Ойлерс» и одержал победу в серии — 4:2. В составе «Пантерс» в этом play-off играли два россиянина: вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

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Четыре шайбы забросил форвард Сэм Райнхарт, правда, две из них отправились уже в пустые ворота соперника, поменявшего вратаря на шестого полевого задолго до финальной сирены. Также отличился его одноклубник Мэттью Ткачук. Единственный гол «Эдмонтона» на счету российского нападающего Василия Подколзина.

Приз «Конн Смайт трофи», вручаемый самому ценному игроку play-off, получил канадский форвард Сэм Беннетт, ставший лучшим снайпером на этом отрезке сезона. В 23 матчах Кубка Стэнли он забросил 15 шайб, из них пять — в матчах финала. Также у Беннета семь передач в play-off (одна в финальной серии).

«Флорида» пополнила список команд, которым удавалось брать главный трофей НХЛ дважды подряд. Теперь таких клубов стало десять. При этом в финале Кубка Стэнли «Пантерс» играли третий сезон подряд: два года назад они уступили в нем «Вегас Голден Найтс» — 1:4.

Поражение «Эдмонтона» же продлило другую растянувшуюся уже больше чем на три десятка лет серию. Канадские команды не могут взять Кубок Стэнли с 1993 года, когда это удалось «Монреаль Канадиенс». 40-летний форвард «Эдмонтона» Кори Перри проиграл пятый финал play-off НХЛ за шесть лет.

Роман Левищев