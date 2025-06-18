В Челябинске на 18 часов задерживается вылет самолета в Египет

Вылет самолета из Челябинска в Шарм-эш-Шейх задерживается на 18 часов. Информация об этом появилась в онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.

Самолет должен был вылететь 18 июня в 1:20, однако время отправления перенесли на 19:00. Рейс осуществляет египетская частная авиакомпания Almasria Airlines.

Оперативный комментарий о причинах задержки вылета в контакт-центре аэропорта получить не удалось.

Уральская транспортная прокуратура сообщила, что в настоящий момент пассажиров авиарейса размещают в гостинице. Для них также организуют трансфер. Правоохранительные органы проводят проверку в отношении авиакомпании и челябинского аэропорта.

Ольга Воробьева