Иран заявил о пятом сбитом F-35 ВВС Израиля

Средства ПВО Ирана сбили израильский истребитель F-35 над городом Варамин к юго-востоку от Тегерана. Об этом заявил представитель городских властей Хосейн Аббаси, его слова приводит иранское агентство IRNA. По данным иранской стороны, это уже пятый сбитый F-35 ВВС Израиля с начала эскалации конфликта.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», целью которой названо уничтожение ядерной программы Ирана. В результате авиаударов, по данным иранских властей, погибли более 200 человек. В предыдущий раз иранские СМИ сообщали о сбитом израильском истребителе F-35 два дня назад, 16 июня.

О ходе конфликта — в публикации «Ъ» «Диверсия огромного масштаба».