В Астрахани ИП пойдет под суд за невыплату зарплаты сотруднице

В Астрахани суд рассмотрит в отношении индивидуального предпринимателя (ИП) уголовное дело о невыплате заработной платы сотруднице (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурантка, занимаясь торговлей одеждой в специализированных магазинах, частично не выплатила сотруднице зарплату с апреля по июль минувшего года. Речь идет о сумме порядка 70 тыс. руб.

Следствие добилось погашения задолженности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов