Двух подростков арестовали после выстрела в ижевчанина из сигнального пистолета

Двух ижевских подростков, задержанных за хулиганство (ст. 213 УК РФ) на ул. Союзной, отправили в СИЗО, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Обвиняемые и их адвокаты просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, однако суд заключил фигурантов под стражу на один месяц, до 14 июля.

Напомним, следствие считает, что двое 15-летних подростков избили 34-летнего жителя и выстрелили ему в лицо из сигнального пистолета, а также распылили перцовый баллончик перед 39-летним гражданином и еще одним потерпевшим. Это произошло вечером 15 июня во дворе жилого дома на ул. Союзной в Устиновском районе Ижевска. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу. По статье предусмотрено до семи лет лишения свободы.