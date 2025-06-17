Бастрыкин поставил на контроль дело двух ижевских подростков о хулиганстве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, связанному с двумя подростками, которых задержали за хулиганство на ул. Союзной, сообщает информационный центр ведомства.

Напомним, по данным следствия, 15-летние подростки избили 34-летнего жителя и выстрелили ему в лицо из сигнального пистолета, а также распылили перцовый баллончик в лицо 39-летнего ижевчанина. Это произошло вечером 15 июня во дворе жилого дома на ул. Союзная.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Подростков задержали вчера. Им должны предъявить обвинение. Решался вопрос об избрании подросткам меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.