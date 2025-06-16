Двух подростков задержали после выстрела в ижевчанина из сигнального пистолета

В Ижевске задержали двух подростков 15 лет по делу о хулиганстве (ст. 213 УК РФ): следствие считает, что в одном случае они избили 34-летнего жителя и выстрелили ему в лицо из сигнального пистолета, во втором — распылили перцовый баллончик перед 39-летним гражданином. Об этом сообщили в СУ СКР по Удмуртии.

Это произошло вечером 15 июня во дворе жилого дома на улице Союзной. Следователи провели обыски и допросили потерпевших, свидетелей и фигурантов. В ближайшее время подросткам предъявят обвинение. Решается вопрос об избрании несовершеннолетним меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.