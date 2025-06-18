«Трактор» заключил контракт с канадским вратарем Крисом Дригером

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с канадским голкипером Крисом Дригером. Соглашение с ним рассчитано до конца сезона 2025/2026, сообщает пресс-служба ХК.

«С подписанием Криса Дригера мы закрываем обе вратарские позиции на будущий сезон. Канадец — яркий представитель своей школы, находящийся в самом расцвете карьеры голкипера. Это габаритный вратарь, прилично поигравший в НХЛ и становившийся призером чемпионата мира»,— подчеркнул генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Крис Дригер начал хоккейную карьеру в 2011 году. С того времени он сменил около 13 клубов. В 2019 году Крис Дригер был признан лучшим голкипером Американской хоккейной лиги. Всего в АХЛ он сыграл 217 матчей, а в Национальной хоккейной лиге — 67.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», «Трактор» также заключил соглашение с американским защитником Джорданом Гроссом на сезон 2025/2026. Кроме того, на два года подписан контракт с форвардом Егором Коршковым, который перешел в челябинский клуб из хабаровского «Амура».

После завершения сезона 2024/2025 работу с командой продолжили генеральный менеджер клуба Алексей Волков, защитник Сергей Телегин, нападающий Семен Дер-Аргучинцев, вратарь Сергей Мыльников, защитник Григорий Дронов, а также ассистент главного тренера Рафаэль Рише и тренер вратарей Петер Шкрабел. Новым игроком стал защитник Илья Николаев из ХК «Сочи», который заменил форварда Андрея Никонова.

Клуб покинули капитан Владимир Ткачев и вратарь Зак Фукале. Первый продолжит работу в составе команды «Сибирь» (Новосибирск), второй — в «Динамо» (Минск). Контракты также не стали продлевать ассистенты главного тренера Борис Миронов и Юрий Кузьменков.

Ольга Воробьева