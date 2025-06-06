Состав «Трактора» пополнил американский защитник Джордан Гросс

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» заключил соглашение с американским защитником Джорданом Гроссом. Контракт с новым игроком рассчитан на сезон 2025/2026, сообщает пресс-служба ХК.

«Гросс обладает высоким хоккейным IQ, здорово двигает шайбу, способен сыграть как на острие, так и в роли ассистента. С его приходом линия обороны "Трактора" получает сложившегося мастера и профессионала, готового решать серьезные задачи»,— прокомментировал генеральный менеджер команды Алексей Волков.

С 2018-го по 2022 год Джордан Гросс играл в составе таких хоккейных команд США, как «Аризона Койотис», «Колорадо Эвеланш» и «Нэшвилл Предаторз». Всего в Национальной хоккейной лиге он провел 25 матчей и набрал семь очков. В июле 2024 года Джордан Гросс подписал контракт с минским «Динамо». В его составе за сезон 2024/2025 он сыграл 77 матчей, набрав 42 балла.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», работу с «Трактором» продолжили генеральный менеджер клуба Алексей Волков, защитник Сергей Телегин, нападающий Семен Дер-Аргучинцев, вратарь Сергей Мыльников, а также ассистент главного тренера Рафаэль Рише и тренер вратарей Петер Шкрабел. Новым игроком стал защитник Илья Николаев из ХК «Сочи», который заменил форварда Андрея Никонова.

Клуб покинули капитан Владимир Ткачев и вратарь Зак Фукале. Первый продолжит работу в составе команды «Сибирь» (Новосибирск), второй — в «Динамо» (Минск). Контракты также не стали продлевать ассистенты главного тренера Борис Миронов и Юрий Кузьменков.

Ольга Воробьева