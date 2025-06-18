Мать погибшего в ТЦ Новороссийска ребенка рассказала о трагедии

Мать трехлетнего мальчика, погибшего после падения с верхнего этажа в торговом центре Новороссийска, прокомментировала произошедшее. Об этом сообщает телеканал «Кубань 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам женщины, семья приехала в Новороссийск из Южно-Сахалинска к бабушке. В день трагедии они находились на детской площадке, расположенной на втором этаже ТЦ. После окончания времени пребывания дети вышли к родителям.

«Мы остановились вытереть ручки, сын был рядом. Я не понимаю, как так вышло. Я даже среагировать не успела»,— рассказала мать ребенка по имени Алина.

Женщина также добавила, что сразу после падения побежала вниз, но помочь сыну уже не смогла. Очевидцы сообщают, что мальчик был без сознания, но подавал признаки жизни. Скорая прибыла через 15 минут, однако спасти ребенка не удалось.

Трагедия произошла 16 июня 2025 года. По данным следствия, мальчик находился с матерью и бабушкой на втором этаже гипермаркета, где упал в проем между несущей конструкцией и стеклянным фасадом. Доступ к опасной зоне не был ограничен.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть). За ходом расследования следит руководитель управления Андрей Маслов, который по поручению главы ведомства доложит в Москву о промежуточных результатах.

Доклад по факту происшествия будет предоставлен Центральному аппарату Следственного комитета России.

Анна Гречко