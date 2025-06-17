В Новороссийске расследуют дело после смертельного падения ребенка в магазине

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ после гибели ребенка в одном из гипермаркетов Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии ведомства, днем 16 июня мальчик находился с матерью и бабушкой на втором этаже торгового комплекса. В зоне, где несущая конструкция перекрытия примыкает к стеклянному фасаду, имелся свободный проход без стационарных барьеров. Ребенок, получив неограниченный доступ к опасному проему, сорвался вниз. Пострадавшего доставили в больницу, однако травмы оказались смертельными.

Проводятся следственные действия. Устанавливаются обстоятельства случившегося. В ходе следствия проверят качество услуг, оказываемых потребителям в данном торговом комплексе. За ходом расследования следит руководитель краевого управления СКР Андрей Маслов.

Вячеслав Рыжков