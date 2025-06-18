Бизнесменов осудят за взятки главе «Корпорации развития Новосибирской области»

Прокуратура отдала под суд двух руководителей коммерческих фирм, обвиняемых в даче взяток гендиректору АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александру Зырянову. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале-марте 2024 года предприниматели передали главе корпорации лично и через посредника более 11 млн руб. в качестве взятки. Вознаграждение предназначалось за заключение в приоритетном порядке и на привилегированных условиях в обход конкурсных процедур договоров подряда на сумму свыше 60 млн руб., сообщили в новосибирском управлении Следственного комитета России.

По ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) предпринимателям грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. В обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества наложен арест на их активы на сумму более 13 млн руб. Факты коррупции выявили сотрудники УФСБ.

Как писал «Ъ-Сибирь», на днях в суд поступило дело главы АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова и директора АО «Управляющая компания “Промышленно-логистический парк”» (ПЛП) Александра Гоманова. Первый обвиняется в получении взяток (ст. 290 УК РФ), второму инкриминируют посредничество в их передаче (ст. 291.1 УК РФ). 23 июня по делу пройдут предварительные слушания.

Илья Николаев