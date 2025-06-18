На Кубани 18 июня прогнозируют грозы, ливни и шквалистый ветер

В Краснодарском крае 18 июня прогнозируют ухудшение погодных условий, местами возможны грозы, ливни и шквалистый ветер. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На территории региона местами пройдут кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах ожидаются ливни с градом и порывами ветра до 20–22 м/с. В горных зонах возможны очень сильные осадки и шквалистый ветер.

Днем на Кубани воздух прогреется до +22–27°, а в горах — до +16°. На побережье Черного моря температура зафиксируется до +25°.

В Краснодаре в течение дня и вечером возможен дождь, местами сильный, с грозой. Ветер юго-западный 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем составит +22–24°.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае из-за затяжной засухи введен режим чрезвычайной ситуации в восьми муниципалитетах. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что неблагоприятная погода «серьезно скорректировала» перспективы урожая: порядка 15% озимых оказались в неудовлетворительном состоянии.

Анна Гречко