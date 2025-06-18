Минобрнауки поможет в обновлении материальной базы и ремонте свердловским вузам

Правительство Свердловской области при поддержке Минобрнауки России займется обновлением материально-технической базы уральских вузов и инфраструктуры, сообщил врио губернатора Денис Паслер по итогам рабочей встречи с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер и Валерий Фальков

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера Денис Паслер и Валерий Фальков

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Сегодня в Свердловской области работает почти 150 вузов, техникумов и колледжей, в которых учатся 250 тыс. студентов. По словам врио главы региона, без постоянной модернизации свердловские вузы бы не попадали в число лучших в стране, а обновление площадок должно привлечь абитуриентов и серьезно повлиять на результаты учебного процесса.

Однако некоторые учебные заведения сейчас находятся не в лучшем состоянии. Так, господин Паслер обсудил с Валерием Фальковым ремонт здания Нижнетагильского технологического института УрФУ, которое было построено 50 лет назад, и обновление других вузов. «Уральский государственный горный университет, который окончил и я, — старейший вуз Екатеринбурга. Действующий студенческий городок построен в 1947-1972 годы. Физическое состояние зданий неудовлетворительное, университет нуждается в модернизации. Этот вопрос также поднял на встрече с министром»,— рассказал врио губернатора.

Напомним, накануне Валерий Фальков посетил Свердловскую область. На встрече с ректорами в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО) министр призвал их увеличить поддержку молодых студенческих семей и создать условия для получения ими высшего образования. Он также поддержал полпреда УрФО Артема Жогу, когда он заявил, что вузы Урала «не спешат» увеличивать минимальный размер квоты для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей в 10% от общего объема бюджетных мест, и рассказал о рассмотрении «передового опыта вузов» по увеличению этих квот.

Ирина Пичурина