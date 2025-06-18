Новак: Торговые войны и санкции угрожают росту мировой экономики

Рост мировой экономики столкнется с вызовами из-за фрагментации рынков и торговых конфликтов, заявил вице-премьер Александр Новак «Ведомостям» перед началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, разделение мировых рынков на «свое» и «чужое» снижает инвестиции и благосостояние мирового населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства России Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства России Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Новак указал, что смещение экономического центра на Восток, особенно в Китай, вызывает сопротивление Запада, который пытается сохранить лидерство через протекционизм и санкции. Это привело к разрушению механизмов ВТО и односторонним ограничениям против развивающихся стран.

Текущая эскалация, включая новые пошлины США, ведет к регионализации экономики и формированию блоков стран. По мнению вице-премьера, это грозит замедлением мировой торговли и снижением цен на традиционные товары российского экспорта. Цены на нефть Urals в январе—апреле 2025 года держались у отметки $59–60 за баррель, что, как подчеркнул господин Новак, «не устраивает большинство ключевых производителей нефти». По его словам, по мере нивелирования эффекта «рыночных шоков» цены на нефть скорректируются и перейдут к росту.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в мае составили 513 млрд руб., снизившись к маю прошлого года на 35%. Сокращение поступлений по итогам пяти месяцев к такому же периоду 2024-го составило 14%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бюджет недосчитался нефти».