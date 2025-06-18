Четыре новосибирских компании вошли в топ-100 рейтинга «Индекс дела»

В топ-100 всероссийского рейтинга малого и среднего бизнеса «Индекс дела», результаты которого были обнародованы вчера на полях «Мой бизнес Forum 2025» в Санкт-Петербурге, вошли четыре новосибирские компании. В число лидеров в категории «Производство» вошел разработчик биологических методов защиты растений — ООО «НИЦ "Инновации"», в категории «Торговля» — разработчик и производитель средств для ухода за полостью рта — ООО «Вайт-Смайл», в категории «Красота и здоровье» — клиника «Смитра». Также отличился индивидуальный предприниматель, директор новосибирского агентства недвижимости «Адамант 54» Артем Трифонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Эти компании — участники программ поддержки. Все они развиваются в том числе при содействии центра «Мой бизнес»: проходили бесплатное обучение, участвовали в федеральных выставках с нашей поддержкой»,— отметил директор центра «Мой бизнес» в Новосибирской области Михаил Космынин.

Участие в федеральном рейтинге «Индекс дела» открывает бизнесу доступ к инструментам развития: бесплатным образовательным программам и специальным предложениям от партнеров проекта. Финалисты получают право использовать особые отличительные знаки на своих торговых точках и цифровых платформах.

Методология рейтинга строится на подсчете пяти ключевых показателей развития МСП — роста, узнаваемости, потенциала, продаж и социальной ответственности. Каждый показатель оценивается от 0 до 100 баллов, умножается на свой вес, а итоговый список компаний выводится в алфавитном порядке.

Организаторами рейтинга выступают Национальное агентство «Мой бизнес» и компания «Русбизнесметрика» при поддержке Минэкономразвития России.

Михаил Кичанов