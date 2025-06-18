В 2026 году саммит G7 пройдет в Эвиан-ле-Бен во Франции

Саммит «Группы семи» (G7) в 2026 году пройдет в альпийском курортном городе Эвиан-ле-Бен во Франции. Об этом сообщил президент страны Эмманюэль Макрон. Его заявление приводит агентство Reuters.

Согласно сообщению, Россию пригласили присоединиться к саммиту. Это первый случай с 2014 года, когда РФ исключили из «Группы семи» после присоединения Крыма.

Эвиан-ле-Бен граничит со Швейцарией на берегу Женевского озера. Ранее город уже принимал саммит G7 в 2003 году. Руководители Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Евросоюза встретятся летом 2026 года.